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23.10.2026 09:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq am Vormittag mit Kursplus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Leonteq. Im SIX SX-Handel gewannen die Leonteq-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.
Das Papier von Leonteq legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 20,75 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'446 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Leonteq-Aktie sogar auf 20,75 CHF. Bei 20,75 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 337 Leonteq-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (22,30 CHF) erklomm das Papier am 25.08.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Leonteq-Aktie derzeit noch 7,47 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.02.2026 bei 10,20 CHF. Mit Abgaben von 50,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,383 CHF. Im Vorjahr erhielten Leonteq-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2027 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 10.02.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Leonteq im Jahr 2026 1,17 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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