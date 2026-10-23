Leonteq Aktie News: Leonteq am Vormittag mit Kursplus

Das Papier von Leonteq legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 20,75 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'446 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Leonteq-Aktie sogar auf 20,75 CHF. Bei 20,75 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 337 Leonteq-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (22,30 CHF) erklomm das Papier am 25.08.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Leonteq-Aktie derzeit noch 7,47 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.02.2026 bei 10,20 CHF. Mit Abgaben von 50,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,383 CHF. Im Vorjahr erhielten Leonteq-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2027 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 10.02.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Leonteq im Jahr 2026 1,17 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Leonteq-Aktie

Leonteq-Aktie in Grün: Fitch bestätigt Bonitätsnote mit stabilem Ausblick

Leonteq-Aktie tiefer: Aktionäre genehmigen Rückkauf und wählen neuen Präsidenten

Leonteq-Aktie fällt: Grossaktionär stockt auf - Raiffeisen-Anteil übernommen