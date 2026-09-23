Leonteq Aktie News: Leonteq am Mittwochvormittag mit stabiler Tendenz

Die Leonteq-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr bei 20,35 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'860 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Leonteq-Aktie bisher bei 20,35 CHF. Die Leonteq-Aktie sank bis auf 20,10 CHF. Bei 20,10 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 89 Leonteq-Aktien.

Bei 22,30 CHF erreichte der Titel am 25.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Leonteq-Aktie somit 8,74 Prozent niedriger. Bei 10,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 24.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Leonteq-Aktie 49,88 Prozent sinken.

Leonteq-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,383 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Leonteq am 11.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.02.2028 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Leonteq-Gewinn in Höhe von 1,16 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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