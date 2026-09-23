Leonteq Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Leonteq

Die Leonteq-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 19,94 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'804 Punkten steht. Die Leonteq-Aktie sank bis auf 19,94 CHF. Bei 20,10 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 11'215 Leonteq-Aktien umgesetzt.

Am 25.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 22,30 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Leonteq-Aktie liegt somit 10,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 10,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2026). Mit Abgaben von 48,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Leonteq-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,383 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Leonteq 0,000 CHF aus.

Leonteq dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 10.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Leonteq.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,16 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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