Leonteq Aktie News: Leonteq verzeichnet am Mittwochmittag Verluste

Das Papier von Leonteq gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 20,10 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'800 Punkten liegt. Die Leonteq-Aktie gab in der Spitze bis auf 20,05 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,10 CHF. Der Tagesumsatz der Leonteq-Aktie belief sich zuletzt auf 5'501 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,30 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Leonteq-Aktie. Am 24.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,20 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Leonteq-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,383 CHF aus.

Am 11.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 10.02.2028 dürfte Leonteq die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Leonteq-Aktie in Höhe von 1,16 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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