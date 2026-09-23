Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181
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23.09.2026 12:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq verzeichnet am Mittwochmittag Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Leonteq. Die Leonteq-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 20,10 CHF.
Das Papier von Leonteq gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 20,10 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'800 Punkten liegt. Die Leonteq-Aktie gab in der Spitze bis auf 20,05 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,10 CHF. Der Tagesumsatz der Leonteq-Aktie belief sich zuletzt auf 5'501 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,30 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Leonteq-Aktie. Am 24.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,20 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Leonteq-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,383 CHF aus.
Am 11.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 10.02.2028 dürfte Leonteq die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Leonteq-Aktie in Höhe von 1,16 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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