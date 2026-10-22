Leonteq Aktie News: Leonteq am Donnerstagvormittag leichter

Um 09:28 Uhr fiel die Leonteq-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 20,60 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'465 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Leonteq-Aktie bis auf 20,55 CHF. Mit einem Wert von 20,90 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 326 Leonteq-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2026 auf bis zu 22,30 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 8,25 Prozent Plus fehlen der Leonteq-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,20 CHF. Der aktuelle Kurs der Leonteq-Aktie ist somit 50,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Leonteq seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,383 CHF je Aktie ausschütten.

Am 11.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Leonteq veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 10.02.2028.

Experten taxieren den Leonteq-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,17 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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