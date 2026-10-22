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22.10.2026 16:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq steigt am Nachmittag
Die Aktie von Leonteq gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Leonteq-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 20,75 CHF nach oben.
Um 16:28 Uhr ging es für das Leonteq-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 20,75 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'533 Punkten liegt. Die Leonteq-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 20,90 CHF aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,90 CHF. Bisher wurden via SIX SX 4'701 Leonteq-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2026 auf bis zu 22,30 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Leonteq-Aktie damit 6,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 10,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 24.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 50,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Leonteq-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,383 CHF aus.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Leonteq am 11.02.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Leonteq rechnen Experten am 10.02.2028.
Experten gehen davon aus, dass Leonteq im Jahr 2026 1,17 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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