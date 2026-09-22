Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181
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22.09.2026 09:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq am Dienstagvormittag mit Aufschlag
Die Aktie von Leonteq gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Leonteq-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 20,85 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Leonteq nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,5 Prozent auf 20,85 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'762 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Leonteq-Aktie sogar auf 20,85 CHF. Mit einem Wert von 20,75 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 483 Leonteq-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,30 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.08.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 6,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,20 CHF. Mit einem Kursverlust von 51,08 Prozent würde die Leonteq-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,383 CHF. Im Vorjahr erhielten Leonteq-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2027 erfolgen. Experten kalkulieren am 10.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Leonteq.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Leonteq ein EPS in Höhe von 1,16 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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