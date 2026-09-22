Leonteq Aktie News: Leonteq tendiert am Nachmittag tiefer

Die Leonteq-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 20,30 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'808 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Leonteq-Aktie bei 20,25 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,75 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 13'989 Leonteq-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 22,30 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 24.02.2026 auf bis zu 10,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 49,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,383 CHF je Leonteq-Aktie.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Leonteq am 11.02.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.02.2028 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,16 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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