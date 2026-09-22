Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
22.09.2026 16:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq tendiert am Nachmittag tiefer
Die Aktie von Leonteq gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Leonteq-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 2,2 Prozent auf 20,30 CHF ab.
Die Leonteq-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 20,30 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'808 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Leonteq-Aktie bei 20,25 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,75 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 13'989 Leonteq-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 22,30 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 24.02.2026 auf bis zu 10,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 49,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,383 CHF je Leonteq-Aktie.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Leonteq am 11.02.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.02.2028 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,16 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Leonteq-Aktie
Leonteq-Aktie tiefer: Aktionäre genehmigen Rückkauf und wählen neuen Präsidenten
Leonteq-Aktie fällt: Grossaktionär stockt auf - Raiffeisen-Anteil übernommen
Leonteq-Aktie dreht ins Minus: Neuer VRP nominiert - Frey stellt Forderungen
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Leonteq AG
|
16:29
|Leonteq Aktie News: Leonteq tendiert am Nachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
09:29
|Leonteq Aktie News: Leonteq am Dienstagvormittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Press release: Leonteq publishes results of the EGM 2026 (EQS Group)
|
21.09.26
|Medienmitteilung: Leonteq publiziert Ergebnisse der ausserordentlichen Generalversammlung 2026 (EQS Group)
|
21.09.26
|Leonteq Aktie News: Leonteq am Mittag in Grün (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Leonteq-Aktie fällt: Grossaktionär stockt auf - Raiffeisen-Anteil übernommen (AWP)
Analysen zu Leonteq AG
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX wenig bewegt -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.