Leonteq Aktie News: Leonteq am Dienstagnachmittag im Aufwind

Um 16:28 Uhr sprang die Leonteq-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 23,30 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 16'607 Punkten steht. Die Leonteq-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,35 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,70 CHF. Von der Leonteq-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12'055 Stück gehandelt.

Am 21.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,60 CHF an. 22,75 Prozent Plus fehlen der Leonteq-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 13,64 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,900 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Leonteq am 24.07.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 23.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,52 CHF je Leonteq-Aktie.

