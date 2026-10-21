Leonteq Aktie News: Leonteq am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 20,05 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'368 Punkten realisiert. Die Leonteq-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 20,05 CHF ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,15 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 247 Leonteq-Aktien den Besitzer.

Am 25.08.2026 markierte das Papier bei 22,30 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,22 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.02.2026 (10,20 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 49,13 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,383 CHF. Im Vorjahr hatte Leonteq 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 10.02.2028.

In der Leonteq-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,17 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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