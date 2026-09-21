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21.09.2026 09:29:00

Leonteq Aktie News: Leonteq verteidigt am Montagvormittag Vortagesniveau

Leonteq Aktie News: Leonteq verteidigt am Montagvormittag Vortagesniveau

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Leonteq. Mit einem Kurs von 20,10 CHF zeigte sich die Leonteq-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.

Leonteq
21.40 EUR 0.47%
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Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der Leonteq-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 20,10 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'627 Punkten notiert.

Am 25.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,30 CHF an. Der derzeitige Kurs der Leonteq-Aktie liegt somit 9,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.02.2026 bei 10,20 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 49,25 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Leonteq-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,383 CHF belaufen.

Leonteq dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 10.02.2028 dürfte Leonteq die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,16 CHF je Leonteq-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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