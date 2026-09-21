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21.09.2026 16:29:00

Leonteq Aktie News: Leonteq präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Leonteq Aktie News: Leonteq präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Die Aktie von Leonteq gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Leonteq-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 20,25 CHF zu.

Leonteq
21.45 EUR 0.70%
Kaufen Verkaufen

Die Leonteq-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 20,25 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'763 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Leonteq-Aktie sogar auf 20,80 CHF. Bei 20,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 42'357 Leonteq-Aktien umgesetzt.

Am 25.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 22,30 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Leonteq-Aktie derzeit noch 10,12 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 24.02.2026 Kursverluste bis auf 10,20 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,383 CHF. Im Vorjahr erhielten Leonteq-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Leonteq am 11.02.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 10.02.2028.

Experten taxieren den Leonteq-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,16 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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