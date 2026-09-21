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21.09.2026 12:29:00

Leonteq Aktie News: Leonteq am Mittag in Grün

Leonteq Aktie News: Leonteq am Mittag in Grün

Die Aktie von Leonteq zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Leonteq-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 20,60 CHF zu.

Leonteq
21.60 EUR 1.41%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Leonteq nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 2,5 Prozent auf 20,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'748 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Leonteq-Aktie bis auf 20,70 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,20 CHF. Bisher wurden heute 12'325 Leonteq-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2026 auf bis zu 22,30 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Leonteq-Aktie somit 7,62 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.02.2026 bei 10,20 CHF. Der derzeitige Kurs der Leonteq-Aktie liegt somit 101,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Leonteq-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,383 CHF belaufen.

Die Leonteq-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.02.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 10.02.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Leonteq ein EPS in Höhe von 1,16 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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