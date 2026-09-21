Leonteq Aktie News: Leonteq am Mittag in Grün

Die Aktionäre schickten das Papier von Leonteq nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 2,5 Prozent auf 20,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'748 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Leonteq-Aktie bis auf 20,70 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,20 CHF. Bisher wurden heute 12'325 Leonteq-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2026 auf bis zu 22,30 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Leonteq-Aktie somit 7,62 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.02.2026 bei 10,20 CHF. Der derzeitige Kurs der Leonteq-Aktie liegt somit 101,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Leonteq-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,383 CHF belaufen.

Die Leonteq-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.02.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 10.02.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Leonteq ein EPS in Höhe von 1,16 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Leonteq-Aktie

Leonteq-Aktie fällt: Grossaktionär stockt auf - Raiffeisen-Anteil übernommen

Leonteq-Aktie dreht ins Minus: Neuer VRP nominiert - Frey stellt Forderungen

Leonteq-Aktie schwächer: Raiffeisen-Paket-Verkauf abgeschlossen - aoGV am 21. September