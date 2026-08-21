Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181
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21.08.2026 09:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq am Freitagvormittag mit Kursverlusten
Die Aktie von Leonteq gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Leonteq gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 21,20 CHF abwärts.
Die Leonteq-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 21,20 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'129 Punkten liegt. Die Leonteq-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 21,00 CHF ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,40 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 7'322 Leonteq-Aktien den Besitzer.
Am 20.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,00 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Leonteq-Aktie somit 3,64 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 10,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Leonteq-Aktie 51,89 Prozent sinken.
Nachdem Leonteq seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,367 CHF je Aktie ausschütten.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2027 erfolgen. Schätzungsweise am 10.02.2028 dürfte Leonteq die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,07 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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