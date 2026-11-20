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20.11.2026 09:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq tendiert am Vormittag südwärts
Die Aktie von Leonteq gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Leonteq gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,1 Prozent auf 18,28 CHF abwärts.
Um 09:28 Uhr ging es für die Leonteq-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 18,28 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'677 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Leonteq-Aktie bis auf 18,28 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 18,34 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'239 Leonteq-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,30 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.08.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Leonteq-Aktie somit 18,03 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 10,20 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Leonteq-Aktie.
Im Jahr 2025 erhielten Leonteq-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,425 CHF.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2027 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 10.02.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Leonteq ein EPS in Höhe von 1,30 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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