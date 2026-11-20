Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 18,30 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'574 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Leonteq-Aktie bei 17,70 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,34 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Leonteq-Aktien beläuft sich auf 39'175 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2026 auf bis zu 22,30 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,86 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.02.2026 bei 10,20 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Leonteq-Aktie mit einem Verlust von 44,26 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,425 CHF.

Leonteq wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 vorlegen. Leonteq dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 10.02.2028 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,30 CHF je Leonteq-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Leonteq-Aktie

Leonteq-Aktie in Grün: Fitch bestätigt Bonitätsnote mit stabilem Ausblick

Leonteq-Aktie tiefer: Aktionäre genehmigen Rückkauf und wählen neuen Präsidenten

Leonteq-Aktie fällt: Grossaktionär stockt auf - Raiffeisen-Anteil übernommen