Die Leonteq-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 2,1 Prozent auf 18,28 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'609 Punkten liegt. Bei 18,16 CHF markierte die Leonteq-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 18,34 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 11'159 Leonteq-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2026 bei 22,30 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,99 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,20 CHF. Dieser Wert wurde am 24.02.2026 erreicht. Abschläge von 44,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Leonteq-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,425 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 10.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Leonteq-Gewinn in Höhe von 1,30 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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