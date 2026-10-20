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20.10.2026 16:29:00

Leonteq Aktie News: Leonteq am Nachmittag mit Aufschlag

Leonteq Aktie News: Leonteq am Nachmittag mit Aufschlag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Leonteq. Zuletzt sprang die Leonteq-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 20,10 CHF zu.

Leonteq
21.75 EUR 0.69%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Leonteq konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 20,10 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'319 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Leonteq-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 20,25 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 20,10 CHF. Bisher wurden via SIX SX 11'148 Leonteq-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 22,30 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Leonteq-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.02.2026 bei 10,20 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Leonteq-Aktie 49,25 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Leonteq-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,383 CHF.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht. Leonteq dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 10.02.2028 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,17 CHF je Leonteq-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’329.96 13.82 SGB5HU
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Long 13’499.54 13.56 SHB7NU
Long 12’954.19 8.98 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Leonteq am 20.10.2026

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