Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181
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20.10.2026 12:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq am Dienstagmittag mit stabiler Tendenz
Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von Leonteq. Zum Vortag unverändert notierte die Leonteq-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 20,05 CHF.
Kaum Bewegung liess sich um 12:28 Uhr bei der Leonteq-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 20,05 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'239 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Leonteq-Aktie sogar auf 20,25 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Leonteq-Aktie bisher bei 19,94 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,10 CHF. Der Tagesumsatz der Leonteq-Aktie belief sich zuletzt auf 4'197 Aktien.
Bei 22,30 CHF erreichte der Titel am 25.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Leonteq-Aktie somit 10,09 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 10,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2026). Derzeit notiert die Leonteq-Aktie damit 96,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,383 CHF. Im Vorjahr hatte Leonteq 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Leonteq am 11.02.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 10.02.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,17 CHF je Leonteq-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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