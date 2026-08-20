Leonteq Aktie News: Leonteq am Vormittag mit Abschlägen

Um 09:28 Uhr ging es für die Leonteq-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 20,70 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'242 Punkten liegt. Die Leonteq-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 20,70 CHF ab. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 13'299 Leonteq-Aktien den Besitzer.

Am 20.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 21,30 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Leonteq-Aktie. Am 24.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,20 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Leonteq-Aktie mit einem Verlust von 50,72 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,367 CHF je Leonteq-Aktie.

Am 11.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Leonteq veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 10.02.2028.

Den erwarteten Gewinn je Leonteq-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,07 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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