Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.08.2026 16:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Leonteq. Die Aktionäre schickten das Papier von Leonteq nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,6 Prozent auf 21,80 CHF.
Um 16:28 Uhr ging es für das Leonteq-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 4,6 Prozent auf 21,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'130 Punkten steht. Bei 22,00 CHF erreichte die Leonteq-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 21,00 CHF. Zuletzt wechselten 109'069 Leonteq-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 22,00 CHF erreichte der Titel am 20.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,92 Prozent könnte die Leonteq-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,20 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Leonteq-Aktie mit einem Verlust von 53,21 Prozent wieder erreichen.
Leonteq-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,367 CHF aus.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Leonteq möglicherweise am 10.02.2028 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,07 CHF je Leonteq-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Leonteq-Aktie
Leonteq-Aktie schwächer: Raiffeisen-Paket-Verkauf abgeschlossen - aoGV am 21. September
Leonteq-Aktie gibt dennoch ab: Sprung in Gewinnzone geglückt - Jahresziele bestätigt
Leonteq vermeldet Abschluss sämtlicher regulatorischer Altlasten - Aktie springt kräftig an
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Leonteq AG
|
16:29
|Leonteq Aktie News: Leonteq präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker (finanzen.ch)
|
15:58
|Verluste in Zürich: Das macht der SPI nachmittags (finanzen.ch)
|
12:29
|Leonteq Aktie News: Leonteq legt am Donnerstagmittag zu (finanzen.ch)
|
09:29
|Leonteq Aktie News: Leonteq am Vormittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Gewinne in Zürich: SPI letztendlich stärker (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Zuversicht in Zürich: So performt der SPI aktuell (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Verluste in Zürich: So bewegt sich der SPI am Mittwochmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Leonteq AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst tiefer -- DAX letztlich unter 26'000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Auch der deutsche Leitindex fiel zurück. An den Börsen in Fernost waren am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.