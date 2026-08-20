Leonteq Aktie News: Leonteq präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Um 16:28 Uhr ging es für das Leonteq-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 4,6 Prozent auf 21,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'130 Punkten steht. Bei 22,00 CHF erreichte die Leonteq-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 21,00 CHF. Zuletzt wechselten 109'069 Leonteq-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 22,00 CHF erreichte der Titel am 20.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,92 Prozent könnte die Leonteq-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,20 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Leonteq-Aktie mit einem Verlust von 53,21 Prozent wieder erreichen.

Leonteq-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,367 CHF aus.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Leonteq möglicherweise am 10.02.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,07 CHF je Leonteq-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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