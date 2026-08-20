Leonteq Aktie News: Leonteq legt am Donnerstagmittag zu

Die Leonteq-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 21,15 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'185 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Leonteq-Aktie bisher bei 21,50 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 65'676 Leonteq-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.08.2026 bei 21,50 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Leonteq-Aktie derzeit noch 1,65 Prozent Luft nach oben. Am 24.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,20 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Leonteq-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Leonteq-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,367 CHF belaufen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.02.2028 erwartet.

In der Leonteq-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,07 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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