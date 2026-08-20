Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’356 -0.2%  SPI 20’192 -0.2%  Dow 53’463 0.2%  DAX 25’961 -0.5%  Euro 0.9318 0.1%  EStoxx50 6’424 -0.3%  Gold 4’488 -0.8%  Bitcoin 57’205 3.6%  Dollar 0.7968 -0.1%  Öl 93.9 2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Moderna44811242Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Donnerstagmittag
SpaceX-Aktie im Visier: Nächste Milliarden-Tranche wird zum echten Härtetest
Danone-Aktie in Grün: Übernahme von Huel für Milliardensumme genehmigt
Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt
Bernstein Research bescheinigt Outperform für Richemont-Aktie
Suche...
Plus500 Depot

Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.08.2026 12:29:00

Leonteq Aktie News: Leonteq legt am Donnerstagmittag zu

Leonteq Aktie News: Leonteq legt am Donnerstagmittag zu

Die Aktie von Leonteq zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Leonteq nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 21,15 CHF.

Leonteq
22.80 EUR 2.24%
Kaufen Verkaufen

Die Leonteq-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 21,15 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'185 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Leonteq-Aktie bisher bei 21,50 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 65'676 Leonteq-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.08.2026 bei 21,50 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Leonteq-Aktie derzeit noch 1,65 Prozent Luft nach oben. Am 24.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,20 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Leonteq-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Leonteq-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,367 CHF belaufen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.02.2028 erwartet.

In der Leonteq-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,07 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Leonteq-Aktie

Leonteq-Aktie schwächer: Raiffeisen-Paket-Verkauf abgeschlossen - aoGV am 21. September

Leonteq-Aktie gibt dennoch ab: Sprung in Gewinnzone geglückt - Jahresziele bestätigt

Leonteq vermeldet Abschluss sämtlicher regulatorischer Altlasten - Aktie springt kräftig an

In eigener Sache

Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind

Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Leonteq AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Leonteq AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

12:36 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Huber + Suhner AG
11:40 UBS Logo UBS KeyInvest: Schweizer Aktien – Rückenwind aus der Wirtschaft/Freeport-McMoRan / Newmont – Gold und Kupfer im Doppelpack
09:35 Marktüberblick: Dollar unter Druck – Edelmetalle haussieren
08:49 Pharma-Schwergewichte erneut gefragt
19.08.26 Logo WHS Trading Kompass: 12 Prinzipien, die erfolgreiche Trader wirklich brauchen - Webinarserie ab heute 18:00 Uhr
18.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Sika, Sonova, Straumann
18.08.26 Kupfer, Gold und Silber: Verschiedene Rohstoffe, verschiedene Marktkräfte
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’952.35 19.71 SNQBQU
Short 15’246.81 13.97 SRBCQU
Short 15’837.32 8.85 SABWMU
SMI-Kurs: 14’355.67 20.08.2026 12:46:36
Long 13’776.09 19.98 S1BOXU
Long 13’467.53 13.97 SGBWIU
Long 12’891.14 8.99 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Bill Ackman schichtet um: Vier neue Aktien im Depot - Alphabet fliegt raus
Massiver Kurssprung bei der Moderna-Aktie: Entscheidende Studienphase für Krebsimpfstoff sorgt für Euphorie
Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt
Dienstagshandel in New York: Dow Jones beendet den Dienstagshandel im Minus
Bitcoin steigt auf den höchsten Stand seit Anfang Juni
Warum der Franken zu Euro und US-Dollar anzieht
Bridgewater trennt sich von NVIDIA-Aktien: Das sind die zehn grössten Positionen
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Donnerstagmittag schwächer
Straumann-Aktie bricht dennoch ein: Deutliches Wachstum - Neuer CEO
DocMorris-Aktie in Grün: Operativer Verlust nimmt deutlich ab

Top-Rankings

Bridgewater trennt sich von NVIDIA-Aktien: Das sind die zehn grössten Positionen
Bridgewater hat sein Portfolio im zweiten Quartal 2026 neu ausgerichtet. Dabei nahm der Hedgefon ...
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt
Das 2. Quartal brachte reichlich Bewegung in das Portfolio von Soros Fund Management. Während So ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
Bill Ackman schichtet um: Vier neue Aktien im Depot - Alphabet fliegt raus
Diese Veränderungen nahm Bill Ackman, Gründer und Chef von Pershing Square Capital Management, i ...
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.