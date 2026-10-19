Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181
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19.10.2026 09:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq am Vormittag mit Kurseinbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Leonteq. Zuletzt fiel die Leonteq-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 19,78 CHF ab.
Der Leonteq-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 19,78 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'201 Punkten realisiert. Die Leonteq-Aktie gab in der Spitze bis auf 19,70 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,70 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 516 Leonteq-Aktien umgesetzt.
Am 25.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 22,30 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Leonteq-Aktie ist somit 12,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,20 CHF ab. Abschläge von 48,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass Leonteq-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,383 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Leonteq 0,000 CHF aus.
Am 11.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 10.02.2028 dürfte Leonteq die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,17 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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