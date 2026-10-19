Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181
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19.10.2026 16:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq am Nachmittag in Grün
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Leonteq. Zuletzt wies die Leonteq-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 20,15 CHF nach oben.
Die Leonteq-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 20,15 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'210 Punkten tendiert. Die Leonteq-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 20,15 CHF aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,70 CHF. Der Tagesumsatz der Leonteq-Aktie belief sich zuletzt auf 2'669 Aktien.
Am 25.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,30 CHF. 10,67 Prozent Plus fehlen der Leonteq-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,20 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Leonteq-Aktie liegt somit 97,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Leonteq-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,383 CHF belaufen.
Am 11.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.02.2028 erwartet.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Leonteq ein EPS in Höhe von 1,17 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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