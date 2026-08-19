Leonteq Aktie News: Leonteq springt am Mittwochnachmittag an

Die Aktionäre schickten das Papier von Leonteq nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 7,6 Prozent auf 20,50 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'232 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Leonteq-Aktie sogar auf 21,10 CHF. Bei 19,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 125'006 Leonteq-Aktien gehandelt.

Am 19.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,10 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Leonteq-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.02.2026 (10,20 CHF). Abschläge von 50,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Leonteq-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,367 CHF aus.

Leonteq dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 10.02.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Leonteq ein EPS in Höhe von 1,07 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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