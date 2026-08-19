Leonteq Aktie News: Leonteq zieht am Mittag deutlich an

Das Papier von Leonteq legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 7,0 Prozent auf 20,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'164 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Leonteq-Aktie bisher bei 20,40 CHF. Bei 19,50 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 59'587 Leonteq-Aktien.

Am 19.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 20,40 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,00 Prozent könnte die Leonteq-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.02.2026 (10,20 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 50,00 Prozent könnte die Leonteq-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,367 CHF je Leonteq-Aktie.

Am 11.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Leonteq veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 10.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,07 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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