Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181
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19.08.2026 12:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq zieht am Mittag deutlich an
Die Aktie von Leonteq gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Leonteq zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 7,0 Prozent auf 20,40 CHF.
Das Papier von Leonteq legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 7,0 Prozent auf 20,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'164 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Leonteq-Aktie bisher bei 20,40 CHF. Bei 19,50 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 59'587 Leonteq-Aktien.
Am 19.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 20,40 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,00 Prozent könnte die Leonteq-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.02.2026 (10,20 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 50,00 Prozent könnte die Leonteq-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,367 CHF je Leonteq-Aktie.
Am 11.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Leonteq veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 10.02.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,07 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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