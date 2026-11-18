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18.11.2026 09:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq verteidigt am Vormittag Tendenz
Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Leonteq. Die Leonteq-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 18,84 CHF.
Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der Leonteq-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 18,84 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 21'085 Punkten tendiert. Bei 18,84 CHF erreichte die Leonteq-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze büsste die Leonteq-Aktie bis auf 18,50 CHF ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,50 CHF. Von der Leonteq-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 28 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2026 bei 22,30 CHF. Der aktuelle Kurs der Leonteq-Aktie ist somit 18,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,20 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Leonteq-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,425 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2027 terminiert. Experten kalkulieren am 10.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Leonteq.
Experten taxieren den Leonteq-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,30 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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