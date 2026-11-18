Um 16:28 Uhr ging es für die Leonteq-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 18,50 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'019 Punkten realisiert. Die Leonteq-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 18,50 CHF ab. Bei 18,50 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'215 Leonteq-Aktien.

Bei 22,30 CHF markierte der Titel am 25.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,54 Prozent könnte die Leonteq-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.02.2026 bei 10,20 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,425 CHF. Im Vorjahr hatte Leonteq 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Leonteq wird am 11.02.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 10.02.2028 dürfte Leonteq die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Leonteq einen Gewinn von 1,30 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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