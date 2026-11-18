Um 12:28 Uhr fiel die Leonteq-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 18,64 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 21'060 Punkten notiert. Die Leonteq-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 18,50 CHF ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,50 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 850 Leonteq-Aktien.

Am 25.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,30 CHF. Mit einem Zuwachs von 19,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,20 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Leonteq-Aktie mit einem Verlust von 45,28 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Leonteq-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,425 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Leonteq am 11.02.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 10.02.2028.

Experten gehen davon aus, dass Leonteq im Jahr 2026 1,30 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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