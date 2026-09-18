Leonteq Aktie News: Leonteq am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Das Papier von Leonteq gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 20,45 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'572 Punkten steht. Im Tief verlor die Leonteq-Aktie bis auf 20,15 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 21,50 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 35'783 Leonteq-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2026 auf bis zu 22,30 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Leonteq-Aktie 9,05 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 10,20 CHF. Mit einem Kursverlust von 50,12 Prozent würde die Leonteq-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Leonteq-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,383 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Leonteq am 11.02.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Leonteq-Anleger Experten zufolge am 10.02.2028 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Leonteq einen Gewinn von 1,16 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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