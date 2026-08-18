Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181
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18.08.2026 09:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq am Vormittag freundlich
Die Aktie von Leonteq gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 18,94 CHF zu.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 18,94 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'176 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Leonteq-Aktie bei 18,94 CHF. Mit einem Wert von 18,86 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 1'253 Leonteq-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 19,80 CHF erreichte der Titel am 17.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,54 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 24.02.2026 auf bis zu 10,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass Leonteq-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,367 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Leonteq 0,000 CHF aus.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Leonteq-Anleger Experten zufolge am 10.02.2028 werfen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,07 CHF je Aktie in den Leonteq-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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