Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181
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18.08.2026 16:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq verliert am Nachmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Leonteq. Zuletzt ging es für die Leonteq-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 18,82 CHF.
Die Leonteq-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 18,82 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'156 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Leonteq-Aktie ging bis auf 18,36 CHF. Bei 18,86 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Leonteq-Aktien beläuft sich auf 52'191 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.08.2026 bei 19,80 CHF. Gewinne von 5,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,20 CHF am 24.02.2026. Der aktuelle Kurs der Leonteq-Aktie ist somit 45,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Leonteq-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,367 CHF belaufen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Leonteq am 11.02.2027 vorlegen. Die Veröffentlichung der Leonteq-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 10.02.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,07 CHF je Leonteq-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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