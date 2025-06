Leonteq Aktie News: Leonteq am Mittwochvormittag gesucht

Um 09:28 Uhr stieg die Leonteq-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 17,84 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 16'563 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Leonteq-Aktie bis auf 17,84 CHF. Bei 17,84 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'502 Leonteq-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 21.08.2024 auf bis zu 28,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 60,31 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,64 CHF am 11.04.2025. Der derzeitige Kurs der Leonteq-Aktie liegt somit 30,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Leonteq seine Aktionäre 2024 mit 3,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF je Aktie ausschütten.

Am 24.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Leonteq veröffentlicht werden. Am 23.07.2026 wird Leonteq schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Leonteq ein EPS in Höhe von 1,37 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

