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17.11.2026 09:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq präsentiert sich am Dienstagvormittag fester
Die Aktie von Leonteq gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Leonteq-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 19,32 CHF.
Die Leonteq-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 19,32 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 21'277 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 19,40 CHF markierte die Leonteq-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 19,40 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Leonteq-Aktien beläuft sich auf 2'768 Stück.
Am 25.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 22,30 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Leonteq-Aktie ist somit 15,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,20 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Leonteq-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,425 CHF aus.
Am 11.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 10.02.2028.
Experten taxieren den Leonteq-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,30 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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