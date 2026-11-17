Um 16:28 Uhr fiel die Leonteq-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 18,90 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'128 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Leonteq-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 18,90 CHF aus. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 19,40 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15'158 Leonteq-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2026 auf bis zu 22,30 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 17,99 Prozent Plus fehlen der Leonteq-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,20 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Leonteq-Aktie 85,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Leonteq-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,425 CHF aus.

Die Leonteq-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.02.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Leonteq-Anleger Experten zufolge am 10.02.2028 werfen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,30 CHF je Leonteq-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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