Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’894 0.2%  SPI 19’626 0.4%  Dow 51’462 -1.2%  DAX 25’692 0.6%  Euro 1 0.0%  EStoxx50 6’306 0.6%  Gold 4’331 1.6%  Bitcoin 62’912 0.1%  Dollar 0.8258 0.0%  Öl 103 -2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Helvetia Baloise46664220Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Helvetia Baloise Aktie wird belohnt: Fusion zahlt sich bei der Rendite bereits aus - Stellenabbau
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
Medartis-Aktie mit Plus: übernimmt US-Ausbildungszentrum M.A.R.C. Institute
Bernstein Research verleiht Beiersdorf-Aktie Outperform in jüngster Analyse
Bernstein Research verleiht Henkel vz-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse
Suche...

Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.09.2026 09:29:00

Leonteq Aktie News: Leonteq am Vormittag leichter

Leonteq Aktie News: Leonteq am Vormittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Leonteq. Die Leonteq-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 20,40 CHF ab.

Leonteq
21.75 EUR 0.69%
Kaufen Verkaufen

Der Leonteq-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 20,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'623 Punkten notiert. Der Kurs der Leonteq-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 20,40 CHF nach. Mit einem Wert von 20,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 51 Leonteq-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,30 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.08.2026 erreicht. Derzeit notiert die Leonteq-Aktie damit 8,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,20 CHF am 24.02.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Leonteq-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,383 CHF. Im Vorjahr erhielten Leonteq-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Leonteq am 11.02.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 10.02.2028.

Experten gehen davon aus, dass Leonteq im Jahr 2026 1,16 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Leonteq-Aktie

Leonteq-Aktie dreht ins Minus: Neuer VRP nominiert - Frey stellt Forderungen

Leonteq-Aktie schwächer: Raiffeisen-Paket-Verkauf abgeschlossen - aoGV am 21. September

Leonteq-Aktie gibt dennoch ab: Sprung in Gewinnzone geglückt - Jahresziele bestätigt

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Leonteq AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Leonteq AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch

Inside Trading & Investment

13:45 Julius Bär: 15.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
11:37 Logo WHS Fed-Zinsschock: Nasdaq stürzt auf 29.000 – dann dreht der Markt!
11:10 UBS Logo UBS KeyInvest: Öl- und Gassektor – Im Sog der Energiepreise/Avolta – Weiter im Seitwärtstrend
09:45 Marktüberblick: Dollar nach Zinsentscheidung im Aufwind
09:31 SMI nach US-Zinsentscheidung fester erwartet
09:03 Optische Netzwerke: Highspeed-Verbindungen für die digitale Zukunft
16.09.26 Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’602.62 16.51 SX7BOU
Short 14’764.30 13.80 S4BDQU
Short 15’326.57 8.81 SPNB2U
SMI-Kurs: 13’893.88 17.09.2026 13:33:28
Long 13’319.80 19.53 SLBIBU
Long 13’014.99 13.73 SE2BZU
Long 12’465.04 8.89 SZXBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Nächster Zinsschritt der Fed voraus: Warum Aktien-Anleger die Nerven behalten sollten
Helvetia Baloise Aktie wird belohnt: Fusion zahlt sich bei der Rendite bereits aus - Stellenabbau
Börse New York in Rot: Dow Jones beendet die Sitzung weit in der Verlustzone
Novartis-Aktie zieht an: Plattform für Wirkstofftransport ins Gehirn übernommen - Forschungsprogramm mit ALS-Kandidaten beendet
Bilfinger-Aktie bricht massiv ein: Prognose gekappt und Kostensenkungen angekündigt
840'000 US-Dollar für Bitcoin? Binance-Gründer CZ sieht Trendwechsel weg von KI-Investments
Aktien New York: Ölpreisrückgang stützt die Kurse - US-Zinsentscheid bewegt kaum
Fed-Zinsentscheid im Blick: SMI und DAX schliessen fester -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Nach US-Zinsentscheid: Dollar zu Franken und Euro auf neuem Jahreshoch
RENK Aktie News: Anleger schicken RENK am Nachmittag auf rotes Terrain

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.