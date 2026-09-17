Leonteq Aktie News: Leonteq am Vormittag leichter

Der Leonteq-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 20,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'623 Punkten notiert. Der Kurs der Leonteq-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 20,40 CHF nach. Mit einem Wert von 20,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 51 Leonteq-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,30 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.08.2026 erreicht. Derzeit notiert die Leonteq-Aktie damit 8,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,20 CHF am 24.02.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Leonteq-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,383 CHF. Im Vorjahr erhielten Leonteq-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Leonteq am 11.02.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 10.02.2028.

Experten gehen davon aus, dass Leonteq im Jahr 2026 1,16 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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