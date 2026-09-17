Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
17.09.2026 16:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq präsentiert sich am Nachmittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Leonteq. Das Papier von Leonteq legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,0 Prozent auf 20,85 CHF.
Die Leonteq-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 20,85 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'702 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 21,00 CHF markierte die Leonteq-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 20,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 7'379 Leonteq-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 22,30 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2026). Gewinne von 6,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,20 CHF am 24.02.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Leonteq-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,383 CHF belaufen.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Leonteq wird am 11.02.2027 gerechnet. Die Veröffentlichung der Leonteq-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 10.02.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Leonteq-Gewinn in Höhe von 1,16 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Leonteq-Aktie
Leonteq-Aktie dreht ins Minus: Neuer VRP nominiert - Frey stellt Forderungen
Leonteq-Aktie schwächer: Raiffeisen-Paket-Verkauf abgeschlossen - aoGV am 21. September
Leonteq-Aktie gibt dennoch ab: Sprung in Gewinnzone geglückt - Jahresziele bestätigt
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Leonteq AG
|
18:36
|Leonteq-Grossaktionär Rainer-Marc Frey baut Anteil auf knapp 30 Prozent aus (AWP)
|
17:45
|Press release: Information on Leonteq's shareholder base (EQS Group)
|
17:45
|Medienmitteilung: Informationen zur Aktionärsstruktur von Leonteq (EQS Group)
|
16:29
|Leonteq Aktie News: Leonteq präsentiert sich am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
|
09:29
|Leonteq Aktie News: Leonteq am Vormittag leichter (finanzen.ch)
|
16.09.26
|SPI-Wert Leonteq-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Leonteq-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.ch)