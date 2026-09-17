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Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181

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17.09.2026 16:29:00

Leonteq Aktie News: Leonteq präsentiert sich am Nachmittag stärker

Leonteq Aktie News: Leonteq präsentiert sich am Nachmittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Leonteq. Das Papier von Leonteq legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,0 Prozent auf 20,85 CHF.

Leonteq
22.00 EUR 1.85%
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Die Leonteq-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 20,85 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'702 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 21,00 CHF markierte die Leonteq-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 20,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 7'379 Leonteq-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 22,30 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2026). Gewinne von 6,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,20 CHF am 24.02.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Leonteq-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,383 CHF belaufen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Leonteq wird am 11.02.2027 gerechnet. Die Veröffentlichung der Leonteq-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 10.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Leonteq-Gewinn in Höhe von 1,16 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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