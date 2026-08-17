Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181
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17.08.2026 16:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq am Montagnachmittag höher
Die Aktie von Leonteq zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Leonteq nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 18,92 CHF.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Leonteq zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 18,92 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'213 Punkten steht. Bei 19,80 CHF erreichte die Leonteq-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 55'087 Leonteq-Aktien den Besitzer.
Am 17.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,80 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,20 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Leonteq-Aktie 85,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Leonteq-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,367 CHF belaufen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2027 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Leonteq rechnen Experten am 10.02.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,07 CHF je Leonteq-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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