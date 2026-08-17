Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
17.08.2026 12:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq am Mittag in Grün
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Leonteq. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 19,20 CHF zu.
Das Papier von Leonteq legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,0 Prozent auf 19,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'240 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Leonteq-Aktie bei 19,80 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 19,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 40'555 Leonteq-Aktien den Besitzer.
Am 17.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Leonteq-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,20 CHF. Dieser Wert wurde am 24.02.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Leonteq-Aktie.
Im Jahr 2025 erhielten Leonteq-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,367 CHF.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2027 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 10.02.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,07 CHF je Aktie in den Leonteq-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Leonteq-Aktie
Leonteq-Aktie gibt dennoch ab: Sprung in Gewinnzone geglückt - Jahresziele bestätigt
Leonteq vermeldet Abschluss sämtlicher regulatorischer Altlasten - Aktie springt kräftig an
Leonteq-Aktie fester: Verwaltungsrat verschiebt GV-Antrag auf Entlastung des Managements
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Leonteq AG
|
12:29
|Leonteq Aktie News: Leonteq am Mittag in Grün (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Schwacher Handel: SPI zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Leonteq Aktie News: Leonteq am Nachmittag auf Höhenflug (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI gibt nachmittags nach (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Verluste in Zürich: SPI liegt im Minus (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Leonteq Aktie News: Leonteq am Freitagvormittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12.08.26
|SPI-Papier Leonteq-Aktie: So viel hätte eine Investition in Leonteq von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Zuversicht in Zürich: SPI schlussendlich im Aufwind (finanzen.ch)
Analysen zu Leonteq AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit leichten Verlusten -- DAX bleibt in Sicht seines Rekordhochs -- Anleger in Asien in Kauflaune - Gewinne an den Börsen in Fernost
Am heimischen Aktienmarkt ist ein leichter Abwärtstrend zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt tendiert seitwärts. In Fernost dominierten am Montag die Käufer das Geschehen.