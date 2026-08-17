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Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181

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17.08.2026 12:29:00

Leonteq Aktie News: Leonteq am Mittag in Grün

Leonteq Aktie News: Leonteq am Mittag in Grün

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Leonteq. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 19,20 CHF zu.

Leonteq
20.30 EUR 1.25%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Leonteq legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,0 Prozent auf 19,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'240 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Leonteq-Aktie bei 19,80 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 19,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 40'555 Leonteq-Aktien den Besitzer.

Am 17.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Leonteq-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,20 CHF. Dieser Wert wurde am 24.02.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Leonteq-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Leonteq-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,367 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2027 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 10.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,07 CHF je Aktie in den Leonteq-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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