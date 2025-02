Leonteq Aktie News: Leonteq tendiert am Montagnachmittag tiefer

Um 04:28 Uhr rutschte die Leonteq-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 20,05 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 17'068 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Leonteq-Aktie bisher bei 19,66 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 20,50 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 27'216 Leonteq-Aktien.

Am 27.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,45 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Leonteq-Aktie somit 31,92 Prozent niedriger. Am 11.02.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 16,04 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Leonteq-Aktie 25,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,733 CHF je Leonteq-Aktie.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Leonteq rechnen Experten am 23.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Leonteq einen Gewinn von 2,28 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch