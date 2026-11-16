Leonteq Aktie News: Leonteq am Montagvormittag gesucht

Die Leonteq-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 19,70 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 21'346 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Leonteq-Aktie bei 19,70 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 19,70 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 32 Leonteq-Aktien umgesetzt.

Am 25.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,30 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,20 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,20 CHF am 24.02.2026. Mit Abgaben von 48,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Leonteq-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,425 CHF ausgeschüttet werden.

Leonteq dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.02.2028 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,30 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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