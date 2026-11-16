Leonteq Aktie News: Leonteq am Nachmittag im Minusbereich

Die Leonteq-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 19,36 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 21'400 Punkten notiert. Die Leonteq-Aktie gab in der Spitze bis auf 19,22 CHF nach. Mit einem Wert von 19,70 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 3'023 Leonteq-Aktien gehandelt.

Bei 22,30 CHF markierte der Titel am 25.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Leonteq-Aktie ist somit 15,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 10,20 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,425 CHF. Im Vorjahr erhielten Leonteq-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Leonteq am 11.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 10.02.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Leonteq einen Gewinn von 1,30 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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