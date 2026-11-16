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16.11.2026 12:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq am Montagmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Leonteq gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 19,34 CHF.
Die Leonteq-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 19,34 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 21'356 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Leonteq-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 19,22 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,70 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 959 Leonteq-Aktien.
Am 25.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 22,30 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 15,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,20 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Leonteq-Aktie ist somit 47,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Leonteq-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,425 CHF aus.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Leonteq am 11.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.02.2028 erwartet.
Experten taxieren den Leonteq-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,30 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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