Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181
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16.10.2026 16:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq gibt am Freitagnachmittag ab
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Leonteq. Die Leonteq-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 20,05 CHF abwärts.
Die Leonteq-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 20,05 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'283 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Leonteq-Aktie bis auf 19,94 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 19,96 CHF. Von der Leonteq-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 21'079 Stück gehandelt.
Am 25.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 22,30 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 10,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 24.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Leonteq-Aktie 49,13 Prozent sinken.
Experten gehen davon aus, dass Leonteq-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,383 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Leonteq 0,000 CHF aus.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 10.02.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Leonteq ein EPS in Höhe von 1,17 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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