Leonteq Aktie News: Leonteq am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

Die Leonteq-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 20,35 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'487 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Leonteq-Aktie bis auf 20,35 CHF. Bei 20,35 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 724 Leonteq-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2026 bei 22,30 CHF. Derzeit notiert die Leonteq-Aktie damit 8,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,20 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,383 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Leonteq am 11.02.2027 präsentieren. Leonteq dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 10.02.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,16 CHF je Leonteq-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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