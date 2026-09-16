Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’843 0.3%  SPI 19’526 0.4%  Dow 52’093 -0.6%  DAX 25’468 0.3%  Euro 0.9455 0.1%  EStoxx50 6’266 0.5%  Gold 4’330 0.8%  Bitcoin 62’051 0.2%  Dollar 0.8187 0.0%  Öl 107.5 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Schutz vor Geldentwertung: Wann sich Inflation-Linked Bond ETFs für das Portfolio lohnen
Kryptokurse am Mittwochvormittag
Cicor-Aktie zieht an: Grossaufträge im europäischen Verteidigungsmarkt gewonnen
Zurich-Aktie kaum verändert: Neuen US-Chef ernannt - Sierra Signorelli verlässt Firma
ETF-Sparplanvergleich 2026: 2. Platz für Yuh, grosse Auswahl mit 0 Trading-Gebühren
Suche...
Plus500 Depot

Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.09.2026 09:29:00

Leonteq Aktie News: Leonteq am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

Leonteq Aktie News: Leonteq am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Leonteq gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 20,35 CHF.

Leonteq
21.70 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

Die Leonteq-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 20,35 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'487 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Leonteq-Aktie bis auf 20,35 CHF. Bei 20,35 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 724 Leonteq-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2026 bei 22,30 CHF. Derzeit notiert die Leonteq-Aktie damit 8,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,20 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,383 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Leonteq am 11.02.2027 präsentieren. Leonteq dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 10.02.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,16 CHF je Leonteq-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Leonteq-Aktie

Leonteq-Aktie dreht ins Minus: Neuer VRP nominiert - Frey stellt Forderungen

Leonteq-Aktie schwächer: Raiffeisen-Paket-Verkauf abgeschlossen - aoGV am 21. September

Leonteq-Aktie gibt dennoch ab: Sprung in Gewinnzone geglückt - Jahresziele bestätigt

In eigener Sache

Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief

Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Leonteq AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten