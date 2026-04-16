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16.04.2026 09:29:00

Leonteq Aktie News: Leonteq am Vormittag stärker

Leonteq Aktie News: Leonteq am Vormittag stärker

Die Aktie von Leonteq gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Leonteq-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 15,96 CHF.

Leonteq
17.28 EUR 0.23%
Kaufen Verkaufen

Die Leonteq-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 15,96 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 18'571 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Leonteq-Aktie bei 16,02 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 15,94 CHF. Bisher wurden via SIX SX 984 Leonteq-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,45 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Leonteq-Aktie 46,93 Prozent zulegen. Am 24.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,20 CHF ab. Abschläge von 36,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,400 CHF. Im Vorjahr erhielten Leonteq-Aktionäre 3,00 CHF je Wertpapier.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 23.07.2026 terminiert. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 29.07.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Leonteq ein EPS in Höhe von 1,30 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Short 14’086.44 13.68 BLPSVU
Short 14’587.09 8.97 SSTBFU
SMI-Kurs: 13’203.47 16.04.2026 09:26:53
Long 12’691.81 19.23 SI6BUU
Long 12’421.42 13.90 S9OBOU
Long 11’880.64 8.91 S69BTU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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