Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181
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16.04.2026 09:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq am Vormittag stärker
Die Aktie von Leonteq gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Leonteq-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 15,96 CHF.
Die Leonteq-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 15,96 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 18'571 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Leonteq-Aktie bei 16,02 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 15,94 CHF. Bisher wurden via SIX SX 984 Leonteq-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 24.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,45 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Leonteq-Aktie 46,93 Prozent zulegen. Am 24.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,20 CHF ab. Abschläge von 36,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,400 CHF. Im Vorjahr erhielten Leonteq-Aktionäre 3,00 CHF je Wertpapier.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 23.07.2026 terminiert. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 29.07.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Leonteq ein EPS in Höhe von 1,30 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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