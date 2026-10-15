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15.10.2026 09:29:00

Leonteq Aktie News: Leonteq wird am Donnerstagvormittag ausgebremst

Leonteq Aktie News: Leonteq wird am Donnerstagvormittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Leonteq. Die Leonteq-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 20,10 CHF ab.

Leonteq
21.80 EUR 0.93%
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Das Papier von Leonteq gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 20,10 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'067 Punkten notiert. Der Kurs der Leonteq-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 20,10 CHF nach. Mit einem Wert von 20,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'272 Leonteq-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2026 bei 22,30 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,95 Prozent. Am 24.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,20 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 49,25 Prozent würde die Leonteq-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Leonteq-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,383 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Leonteq möglicherweise am 10.02.2028 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Leonteq-Aktie in Höhe von 1,17 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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