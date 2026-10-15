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15.10.2026 16:29:00

Leonteq Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Leonteq

Leonteq Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Leonteq

Die Aktie von Leonteq gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Leonteq gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 20,10 CHF abwärts.

Leonteq
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Das Papier von Leonteq gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 20,10 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'152 Punkten steht. In der Spitze büsste die Leonteq-Aktie bis auf 20,05 CHF ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,20 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 4'323 Leonteq-Aktien.

Am 25.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,30 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Leonteq-Aktie somit 9,87 Prozent niedriger. Bei 10,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 24.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Leonteq-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,383 CHF aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 10.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,17 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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