Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181
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15.09.2026 09:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz
Die Aktie von Leonteq zeigt sich am Dienstagvormittag ohne grosse Bewegung. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Leonteq-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 20,25 CHF.
Kaum Ausschläge verzeichnete die Leonteq-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 09:28 Uhr bei 20,25 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'406 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Leonteq-Aktie bei 20,25 CHF. In der Spitze fiel die Leonteq-Aktie bis auf 20,25 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 20,25 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 32 Leonteq-Aktien umgesetzt.
Am 25.08.2026 markierte das Papier bei 22,30 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 10,12 Prozent Plus fehlen der Leonteq-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.02.2026 bei 10,20 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Leonteq-Aktie mit einem Verlust von 49,63 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,383 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.
Leonteq wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Leonteq rechnen Experten am 10.02.2028.
Experten taxieren den Leonteq-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,16 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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