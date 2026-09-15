Leonteq Aktie News: Leonteq am Dienstagnachmittag fester

Das Papier von Leonteq legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 20,30 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'451 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Leonteq-Aktie bis auf 20,65 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,25 CHF. Bisher wurden heute 16'253 Leonteq-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2026 bei 22,30 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,85 Prozent könnte die Leonteq-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,20 CHF am 24.02.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Leonteq-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,383 CHF.

Leonteq dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren. Leonteq dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 10.02.2028 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Leonteq-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,16 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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